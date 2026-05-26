広島県の一部海域で昨年、カキが大量死した問題を受け開かれた有識者会議＝26日、広島県庁全国一の養殖カキ生産量を誇る広島県の一部海域で昨年、カキが大量死した問題を受け、県の有識者会議は26日、原因について暫定意見を取りまとめた。20度超の高水温の長期化や梅雨の降水量不足など複合的な要因が重なったとの見解を示した。会議後、取材に応じた座長の浜口昌巳福井県立大教授によると、昨年は産卵を誘発する梅雨時期の降