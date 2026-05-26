◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―西武（２６日・神宮）西武が１８年以来のパ・リーグ首位で迎える交流戦が開幕。「９番・投手」で先発出場した平良海馬投手が豪快なスイングで球場を沸かせた。両軍無安打無得点のまま迎えた３回２死の第１打席、カウント０―１から相手先発・松本健の高め１４８キロ直球を強振すると、左翼スタンドの約半分ほどを埋め尽くした西武ファンからは大歓声が巻き起こった。その後、空振