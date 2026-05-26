◇プロ野球 交流戦 ヤクルト-西武(26日、神宮球場)西武・平良海馬投手が打席でヘルメットを飛ばすフルスイングを見せました。ヤクルトのホーム・神宮球場で開催されているこの試合、平良投手は「9番・投手」で出場。両チーム無得点の3回、2アウトランナー無しで左打席に入ると、ヤクルト・松本健吾投手の2球目のストレートをフルスイング。ヘルメットを飛ばすほどのスイングを見せ、空振り後はヘルメットを拾いながら笑みを浮かべ