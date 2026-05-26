高市早苗氏（資料写真）高市早苗首相は２５日の２０２６年度補正予算案の編成表明の場で、中東情勢の不透明感を踏まえての原油の安定供給期間を「来年春まで」と説明した。「年明けまで」としていたこれまでの見通しを延長した格好。ただ野党や建設関係者などからは「根拠が不明確」「現場の品不足は解消していない」などの疑義が相次いでいる。首相は同日、原油について「ホルムズ海峡を経由しない代替調達の見通しが７割以上