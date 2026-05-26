史上最多の48カ国が参戦する今大会。スター選手の移籍情報や各国の新戦術など、情報のアップデートは追いついていますか？「試合は見るけれど、選手の名前が一致しない……」そんな状態でキックオフを迎えるのはもったいない！2026北中米ワールドカップ選手名鑑&GUIDE BOOK本記事では、有名どころの選手名鑑や観戦ガイドをピックアップしてご紹介。キックオフの瞬間、あなたは誰よりもこの大会に詳しくなっているはずです