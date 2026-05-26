市川 栞 キャスター：北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。北國新聞・野口 強 論説委員：初夏なのに夏本番と思えるほどの暑さですね。 野口さん：年々早まる猛暑対策として、石川県内でも、外出したときに涼みながら身を休める「クーリングシェルター」の設置場所を増やし、去年より早めにオープンする動きが出てきました。熱中症対策