なぜILLIT（アイリット）のウォンヒは、ここまで広告に引っ張りだこなのか。コスメ、スキンケア、ヘアケア、デザートカフェ、スマホケース、医薬品、飲料まで。【写真】ウォンヒ、広告で“神ビジュアル”の数々まだデビューから長い時間が経ったわけではないにもかかわらず、ウォンヒはすでに広告界で“選ばれる顔”になっている。最近も、スキンケアブランドAbibの新モデルに抜擢された。Abibは、ウォンヒを新キャンペーン「Want