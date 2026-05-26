5月27日発売のanan2497号「ときめきカルチャー2026」特集 スペシャルエディション表紙には、6月4日で記念すべき結成10周年を迎える、すとぷりが登場。誌面内で披露した、実写グラビア撮影舞台裏のエピソードをお届けします。2.5次元アイドルグループ・すとぷりが、描き下ろし表紙と実写グラビアでananにカムバック！ 2.5次元アイドルシーンの先駆者として走り続けてきた彼らのメモリアルイヤーを盛り上げるべく、2つの「パーティ」