紫外線の量が多いのは5月～7月ごろ 27日（水）は岡山・香川の広い範囲で朝から夜まで雨が降りそうです。 最高気温は26日より5℃以上下がって、23℃前後のところが多くなりそうです。 日焼け止めの選び方は？ 1年で特に紫外線の量が多い時季は5月～7月ごろまでです。紫外線対策で日焼け止めを選ぶ際のポイントを、高松市の美容専門学校に聞きました。 日焼け止めは、肌が赤くなるまでの時間をどれだけ