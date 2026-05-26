観光船「備前丸」 備前市は5月26日、観光船の「備前丸」について、民間事業者との共同事業体を設置し、活用方法を検討する方針を明らかにしました。 「備前丸」は備前市が市のPRのために整備を進め、2025年12月に完成した観光船です。全長は15m、幅5mで、定員は47人です。 建造費は約2億5000万円に上りますが、現時点では、具体的な活用策は決まっていません。 市は今後、公募で民間事業者を募り、観光ルートの