10年前の5月26日、三重県志摩市の賢島で開かれた伊勢志摩サミット。 【写真を見る】伊勢志摩サミットから10年 国際情勢の変化に記念館を訪れた人は… ｢戦争とか人を殺すようなことばかり｣｢次の世代が心配｣ 伊勢志摩地域は世界から注目を集め、直後には海外からも観光客が急増。直接的な経済効果は約1070億円と言われます。（土産物店 2016年）「店の前を通る人が倍くらい増えたかな」 「伊勢志摩サミット記念館」には多くの観光