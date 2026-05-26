NHKは、技術部門の二大公開イベント「技研公開2026」と「TECH EXPO 2026」を同時開催する「NHK TECK WEEK」を、5月28日～31日に世田谷区・砧のNHK放送技術研究所で開催する。開幕に先立ち、26日にメディア向け説明会が行なわれた。 今年の技研公開のテーマは「拓く、支える、これからも」。開催時間は全日10時～17時で入場無料、事前予約不要。ただし終了30分前までに来場するよう呼びかけられている。