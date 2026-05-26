去年（2025年）の秋から宿毛湾内にクロマグロが回遊している問題で、高知県が5月26日に地元の漁協を訪れ課題を共有しました。26日午後、大月町の橘浦漁協を県漁業管理課の職員が訪れ、去年秋から宿毛湾内で大量に回遊しているクロマグロについて漁協側と協議しました。5月23日、問題となっているクロマグロを確認するため、高知放送の記者が宿毛湾内で取材しました。宿毛湾内にはクロマグロの養殖いけすが複数あり、このいけす近く