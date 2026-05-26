＜スタジオ＞（コメンテーター news zero メインキャスター藤井 貴彦さん）「藤井貴彦の静岡目線」です。今回のテーマは「世論調査」です。24日の日曜日に、NNNと読売新聞が行った最新の世論調査の結果が発表されました、それによると、[高市内閣を支持する」と答えた人は、4月の調査から2ポイント下がって64％。政権発足から半年以上が経つ中、依然として高い支持率を維持しています。世論調査とは、政