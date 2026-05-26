【新華社南昌5月26日】中国明代末期から清代初期に活躍した画家、八大山人。江西省南昌市にある記念館が意外な話題を呼んでいる。飼育されているガチョウがSNSで注目され、「癒やし系」の人気者として記念館に温かみを添えている。灰色と白のまだら模様の雄で、今では記念館の「公式キャラクター」的存在だ。八大山人の作品に描かれる鳥の姿を再現し、訪れた人に水墨画の世界を感じてもらうため、5年前に飼い始めたという。今