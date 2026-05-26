夏の手土産や自分へのご褒美にぴったりな、ときめく新作スイーツが「N.Y.C.SAND」から登場します♡2026年6月2日（火）より期間限定で発売されるのは、『N.Y.ピーチティーキャラメルサンド』。みずみずしい桃の香りと華やかなアールグレイが重なり合う、初夏らしい特別な味わいです。見た目も上品で季節感たっぷり。今だけの贅沢なおいしさを、ぜひチェックしてみてください♪ 桃と紅茶が織りなす限