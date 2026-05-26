15021776_615【漫画を読む】クレーム客の結末は？続きをチェック「子どもが切符をなくしちゃったみたい」駅の改札窓口で、悪びれもせずそう告げる1組の親子。2026年5月現在、SNSやブログで「駅員さんの言う通り」「親の責任転嫁にモヤモヤする」と大きな議論と共感を呼んでいるのが、元駅員の漫画家・ザバック(@theback_blog)さんの描くエピソード『あなたの責任ですよね？』だ。X(旧Twitter)やライブドアブログ「元駅員の暴露話」