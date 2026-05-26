AKB48の公式Xが26日に更新され、メンバーの水島美結（22）の公式Xアカウントが第三者による不正アクセスの被害にあったことを報告した。その上で当該アカウントより本人によるものではない投稿も確認されいるとし、注意喚起した。グループのXで「現在、水島美結の公式Xアカウント（@miyuu_mizushima）におきまして、第三者による不正アクセスが確認されており、現在も本人がログインできない状況が続いております。また、昨日