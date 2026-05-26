1個100グラム近い特大サイズの唐揚げを盛って盛って盛りまくる、そんなデカ盛りで人気の弁当店がいま揺れています。キッチン BUS STOP・中村巧店長：必要不可欠なものが全て上がりました。異次元の時代に入った。直面しているのは鶏肉高騰、ナフサ不足にさらなる試練が加わった“四重苦”です。埼玉・三郷市にある「デカ盛り唐揚げ専門店 キッチン BUS STOP」では、ふたが閉まりきらないほどのデカ盛り弁当を求め、多くの人が訪れ