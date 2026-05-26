最近、頭の働きが少しのんびりしているなと感じることはありませんか？ 脳を柔軟に保つためには、日常的に「記憶を呼び起こす」トレーニングが効果的です。すきま時間を使って、頭をすっきりほぐしてみましょう！問題：□に入るひらがなは？・ほ・□・ぶ（縦の言葉）・か・□・せ・□（横の言葉）・け・□・じ（縦の言葉）ヒント：「物事が最後まで仕上がること」を思い浮かべてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：「ん」「い