中国電建成都測量設計研究院が主導して開発した中国初のエネルギープロジェクト専用衛星「電建1号」が、初となる超高分解能合成開口レーダー（SAR）映像の送信に成功したことが25日、同研究院への取材で分かった。映像は水力発電所、交通ハブ、都市建築群など複数種類の複雑なシーンをカバーしている。衛星は撮像から伝送、解析処理に至るまで全工程における独自化を実現しており、中国の大型エネルギープロジェクト向け高精度宇宙