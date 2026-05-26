“軽”より小さい！ 国産メーカー“自社開発”で量産スタート2026年5月27日から29日までの3日間、神奈川県のパシフィコ横浜で開催される国内最大級の自動車技術専門展「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」。最先端のモビリティ技術が一堂に会するこのイベントにおいて、愛知県名古屋市に本社を置く総合エンジニアリング企業のエイムがブースを構え、自社開発した新型の超小型電動モビリティ「AIM EVM（以下、新型EVM