標的はIT企業〈アクティブエージェント〉の営業部長・紀下裕司。流出済みの個人情報データベースを突き合わせれば、年収も家族構成も学歴も丸裸にできる時代。朝の丸ノ内線で紀下のスマホを観察したセブンは、BYODポリシーの穴を突く〈イーブルツイン（邪悪な双子）〉攻撃の準備に取りかかる。SF作家・藤井太洋による「近未来クライム小説」第2回！