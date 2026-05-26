藤岡市と埼玉県神川町にまたがる下久保ダムの貯水量が低下していることを受けて、２６日から神流川で１０％の取水制限が始まりました。取水制限は２年ぶりです。 国土交通省高崎河川国道事務所によりますと、流域では去年８月以降、雨の少ない状態が続いていて、下久保ダムの貯水率は２６日現在で２８．５％となっています。平年の同じ時期を大きく下回り、１９８９年以降で最も低くなっています。 こちらは、例年の下久保ダム