群馬・福島・新潟・栃木の４つの県にまたがる尾瀬国立公園の山開きの式典が２６日、片品村で行われ、関係者が山の安全を願いました。 尾瀬の山開き式は登山口がある群馬県片品村や福島県桧枝岐村、新潟県魚沼市の３つの市と村の持ち回りで毎年開催されています。ことしは群馬県側の登山ルートの玄関口である尾瀬ぷらり館の前で行われました。式には３つの県の関係者約７０人が参加し観光客の安全を祈願しました。 片品村