通学にＪＲ吾妻線を利用する高校生らを対象に駅から自宅近くまでを送迎するバスの実証実験が始まりました。 ２５日から始まったのは、吾妻線を利用して通学する高校生などを対象にした下校の時の送迎バスの実証実験です。 実験は、高校生の保護者による駅までの送迎の負担を減らそうと、ＪＲ東日本と国や県、吾妻線沿線の長野原町と嬬恋村などで構成する検討会議で実施が決まったものです。 対象は長野原高校と嬬恋高校に通