乗客乗員５２０人が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故からことしで４１年です。上野村の事故現場「御巣鷹の尾根」で２６日、犠牲者を追悼しようと風車が飾られました。 風車の飾り付けを行ったのは、「御巣鷹の尾根」の管理人の黒沢完一さんです。飾り付けは、２０１０年に尾根の頂上付近の「昇魂之碑」の前で始められ、２０１５年からは多くの墓標が並ぶ「スゲノ沢」で犠牲者を追悼しようと行われています。 風車は県内外の