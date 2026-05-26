山形県南陽市ではきょうから「バラまつり」が始まりました。見て楽しい、食べておいしい！バラの様々な楽しみ方を発見してきました。 【写真を見る】見て、香って、食べて！「バラまつり」をめいっぱい楽しむ魅力を紹介米沢牛のようなバラとは？（山形・南陽市） 南陽市にある、双松バラ園です。 けさは、神事やテープカットなどが行われ「バラまつり」の開園を祝いました。 西村雛妃アナウンサー「園内に入っ