子どもたちにプロスポーツを身近に感じてもらいながら、学習に取り組んでもらおうと、サッカーＪ３のザスパ群馬などはオリジナルの定規を前橋市内の小学生に贈りました。 ザスパ群馬のロゴとマスコットキャラクター、ザスパンダが描かれた１５センチメートルの定規。これはザスパと、パートナー企業で建設業の池下工業が協力して制作し、前橋市教育委員会に贈ったもので、市内の小学生約１