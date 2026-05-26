読売ジャイアンツ監督だった阿部慎之助氏（47）が5月25日夜、長女（18）への暴行容疑の現行犯で逮捕された。長女にケガはなく警視庁は26日未明に阿部氏を釈放し、任意捜査に切り替えたが、阿部氏は26日午前、球団に辞任を申し入れ受理された。 《画像》深夜0時、渋谷区の高級住宅街にある阿部氏自宅前には、電動自転車が複数置かれていた。多くの報道陣が集まり阿部氏の帰りを待っていた 阿部氏は報道陣に「伝統ある巨人