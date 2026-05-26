群馬経済同友会の定時総会が前橋市内で開かれ、初めて女性会員が新しい役員に選ばれました。 群馬経済同友会は県内で活動する企業経営者など２７９人の会員が所属し、社会課題に関する議論や提言を行う団体で、ことしで７０周年を迎えました。 定時総会では昨年度実施した事業や決算などが報告されたほか、今後の新たな役員が決まりました。新しい副代表幹事に選ばれたのは高崎市に本社を置くエネルギー会社・赤尾商事の