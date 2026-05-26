およそ１７０年前のそばの実を復活させつくられた「天保そば」。幻と呼ばれるそのそばの試食会が山形市で開かれました。 【写真を見る】思わず「もっと食べていいですか」“幻のそば” 天保そば試食会約170年前のそばの実を復活！ 今年はクマなどによる食害の影響も（山形） 今年はクマやイノシシによる食害で、これまで以上に苦労し作られたということです。 「天保そば」は福島県大熊町の旧家に江戸時代から保管されてい