「長時間の電話対応で精神的に追い込まれた」そういった事例もあったそうです。不当な要求や、クレーム、言動などを指すカスタマーハラスメント。10月から事業者に対しカスハラ対策が義務付けられるのを前に県が初めて会議を開きカスハラの実態が報告されました。会議は県内企業のカスハラ対策を推進するため県が初めて開きました。県経営者協会や商工会連合会などの担当者が出席し各団体にあがってきたカスハラの