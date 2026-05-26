夏のインターハイを目指す高校総体サッカーの県大会は、3回戦8試合が行われ、ベスト8が出そろいました。この大会の優勝経験校同士の対決、れいめい対松陽。0対0の均衡を破ったのは松陽でした。後半25分、エースナンバー14を背負う小屋敷！強烈なミドルシュートがゴールネットに突き刺さります。しかし、れいめいもここで折れません。失点からわずか2分後、4番小田がゴール前へ一気