アメリカ軍はイラン南部で機雷を敷設しようとしていた船などを攻撃しました。「自衛のためで停戦は継続している」としています。アメリカ中央軍の報道官「機雷を敷設しようとしていた船やミサイル発射施設を攻撃した」アメリカ中央軍の報道官は25日、アメリカ軍がイラン南部で攻撃したことを明らかにし、「自衛のための攻撃で停戦は継続中だ」との認識を示しました。「FOXニュース」はアメリカ当局者の話として、アメリカ軍が攻撃