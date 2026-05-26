◇MLB ブリュワーズ5-1カージナルス(日本時間26日、アメリカンファミリー・フィールド)ブリュワーズの2年目怪物右腕のジェーコブ・ミジオロウスキー投手が今季最速で100奪三振に到達しました。初回から100マイル(約160キロ)超えを連発。13球中11球を100マイル超でまとめ無失点で抑えます。1回2回を2つ三振、3回には三者三振とすると5回まで毎イニング三振を量産していきます。6回に1アウト1・3塁から内野ゴロの間に得点を許してし