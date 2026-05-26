敗退したスタン・バブリンカ＝25日（ロイター＝共同）【パリ共同】テニスの全仏オープンで25日、今季限りで現役引退するスタン・バブリンカ（スイス）とガエル・モンフィス（フランス）が男子シングルス1回戦に登場した。同じく引退を表明した錦織圭（ユニクロ）と好勝負を繰り広げてきた2人はともに敗れ、最後の全仏となった。2015年大会王者で41歳のバブリンカは代名詞の強烈な片手打ちのバックハンドで、観客を大いに喜ばせ