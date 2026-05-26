カンヌ国際映画祭で日本人で初めてとなる最優秀女優賞に輝いた岡本多緒さんが都内で会見し、「現実味が湧かない」などと喜びを語りました。最優秀女優賞岡本多緒さん「受賞から2日たったと思うんですけど、全く現実味は湧いておりません。一生湧くことがないんじゃないかと感じています」濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」でカンヌ国際映画祭・最優秀女優賞を受賞した岡本多緒さん（41）。W主演を務めたヴィルジニー・エフィ