W杯決勝のハーフタイムショーについて発表する（右から）FIFAのインファンティノ会長、シャキーラ、グローバル・シチズンのエバンスCEO、元ブラジル代表のカカ/Noam Galai/Getty Images（CNN）いよいよ来るところまで来た。我々は今や鏡の国の奥深くまで迷い込み、マッドハッター（いかれ帽子屋）と夕食を共にしている。チェシャ猫と戦術を語り合い、ハートの女王と大会の予想を立てている。サッカー・ワールドカップ（W杯）決勝の