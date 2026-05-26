産経新聞社長に就任する羽成哲郎氏産経新聞社は26日、羽成哲郎常務（63）が社長に昇格する人事を発表した。近藤哲司社長（66）は代表権のある会長に就任する。6月24日に開催する株主総会後の取締役会で正式に決める。羽成哲郎氏（はなり・てつろう）慶大卒。85年産経新聞社。経営企画本部長、社長室長などを経て25年6月から常務。63歳。東京都出身。