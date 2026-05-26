元プロ野球選手の斎藤佑樹氏が２６日、キャスターを務める日本テレビ「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」に出演。この日、長女（１８）暴行事件で辞任した巨人・阿部慎之助監督についてコメントした。辞任会見のＶＴＲなど特集コーナーの最後に、コメントを求められ、「現役時代は球界を代表するスラッガーでしたし、プロ野球の歴史を築いた１人でもある。今回の件はとても残念です」。続けて「そんな中で、今日から（プロ野球の）交流