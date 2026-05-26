自民党の梶山弘志国対委員長は26日、中道改革連合の重徳和彦国対委員長と国会内で会談し、政府が2026年度補正予算案を国会に提出する時期について「来週中ごろになる」との認識を伝えた。中道、立憲民主、公明の3党の幹事長らも国会内で協議し、組み替え動議の提出を検討する方針を確認した。梶山氏は、中東情勢への迅速な対応が必要だとして「早く執行できる形にした方がいい」と記者団に語った。重徳氏との会談では補正予算