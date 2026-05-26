約500年の歴史を持つ伝統工芸「加賀友禅」。今月、その技術を使ったある特別な着物が仕上がりました。そこには、兼六園菊桜が生み出す色合いに込めた作家の思いがありました。幾重もの花びらがあしらわれた淡い薄紅色の着物。この日、その着物を笑顔で見つめる1人の男性がいました。加賀友禅作家の久恒俊治さんです。 加賀友禅作家・久恒 俊治 さん：「色の仕上がりは、いい色が出たんじゃないかなと思いますね」実は、こちら