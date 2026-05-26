市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：晴れは一旦あす27日までで、あさって28日は雨が降り、29日・金曜日の朝まで続くでしょう。30日・土曜日からは晴れが戻り、31日・日曜日、1日・月曜日の最高気温は29度の予想です。27日の予想天気図です。 小野：大陸から、低気圧と前線が近づいてきます。あさって28日の予想天気図です