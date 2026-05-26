【モデルプレス＝2026/05/26】AKB48の福岡聖菜が5月25日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】25歳AKB48メンバー「あまりの可愛さにキュン」美脚スラリのミニ丈衣装姿◆福岡聖菜、美脚輝く衣装ショット披露福岡は「この衣装、入る前の憧れた衣装ランキング1位くらいにいるんだよね」と明かし、衣装姿の写真を投稿。白と水色のストライプのシャツがのぞくトップスに水色のネクタイと裾