【モデルプレス＝2026/05/26】元AKB48でタレントの板野友美が5月26日、自身のInstagramを更新。キャミソールとデニムパンツのコーディネートを披露し、話題となっている。【写真】34歳元AKB神7「理想の体型」美ボディ際立つ白キャミ姿◆板野友美、白キャミ姿披露板野は「このtopsお気に入り カジュアルなボトムスに合わせても華やかになれる」とつづり、自身がディレクターを務めるアパレルブランドのトップスを着用した写真を多数