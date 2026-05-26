【モデルプレス＝2026/05/26】5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）のチェリョン（CHAERYEONG）が5月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの制服姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】24歳KPOP美女「違和感ゼロ」美脚際立つミニスカ制服姿◆チェリョン、ミニスカ制服から美脚スラリチェリョンは「チェリョン、スクールモード、オン！」と英語でつづり、白いブラウスに黒いミニのプリーツスカートの制服姿を公