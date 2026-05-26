名古屋出身の5人組ラウドパンクバンドDOPERS。バンド結成は2020年ながら、メンバーの平均年齢はまだ約20歳。しかも、高校卒業と同時に上京を果たしたばかり。さらに、自身のキャリアの浅さに物怖じすることなく、名古屋と東京でサーキットイベントを主催し、なんとか成功を収めるという快挙を成し遂げた。金のなさは情熱でカバーするという、令和の時代には珍しいくらい向こう見ずで、話を聞いていてハラハラもするが、そんな彼ら