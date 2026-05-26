5月26日、香美市の国道で車同士が衝突する事故があり、70代の男性が死亡しました。警察によりますと26日午前7時20分ごろ、香美市物部町山崎の国道195号で北に進んでいたワンボックス型の軽貨物車と対向車線を走っていた軽トラックが正面衝突しました。この事故で軽トラックを運転していた香美市物部町舞川の団体職員小松健栄さん（77歳）が腰などを強く打ち、高知市内の病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。また