東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 25599.45（-6.58-0.03%） 中国上海総合指数 4145.38（-7.19-0.17%） 台湾加権指数 43525.37（-119.03-0.27%） 韓国総合株価指数 8047.51（+199.80+2.55%） 豪ＡＳＸ２００指数 8657.84（-34.20-0.39%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76175.13（-313.83-0.41%） ２６日のアジア株は総じて下落。前日までの上昇の反動から利益確定の売りに押される